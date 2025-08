Il ritardo da colmare La Fermana deve rincorrere Il mosaico è tutto da assemblare

La Fermana è al lavoro su vari fronti in questa fase così importante della stagione. Proprio mentre molte squadre chiudono addirittura la prima settimana di lavoro, quali le future avversarie dei canarini in Eccellenza, per la squadra di mister Augusto Gentilini c’è molto ancora da lavorare e pianificare. Al momento la certezza è la definizione dello staff tecnico al completo e di quello sanitario. Volendo dirla tutta non è elemento da poco, soprattutto considerando i nomi in ballo e anche il fatto che sia il primo passo fondamentale verso la nuova stagione. Di sicuro il vice Antognozzi ha spalle larghe e grande esperienza da mettere a disposizione della Fermana, così come il giovane preparatore atletico Venanzi, che della Fermana è anche appassionato, e da sempre l’ha seguita, mentre Macellari torna in gialloblù nel ruolo di preparatore dei portieri, dopo averlo fatto per alcuni anni ma nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il ritardo da colmare. La Fermana deve rincorrere. Il mosaico è tutto da assemblare

In questa notizia si parla di: fermana - ritardo - colmare - deve

Il ritardo da colmare. La Fermana deve rincorrere. Il mosaico è tutto da assemblare.

The gap needs to be filled. Fermana must catch up. The puzzle still needs to be put together. - Ufficialità per i giocatori al momento non sono arrivate, seppur la firma dell’under 2006 Andrea Morelli ci sia già stata nei giorni scorsi. sport.quotidiano.net scrive