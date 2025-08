"Nessun ripensamento". Il governatore calabrese di Forza Italia Roberto Occhiuto conferma le dimissioni e rilancia: sostenendo l’intenzione di ricandidarsi per prendere in contropiede l’inchiesta della magistratura che ha investito la Regione attraverso l’appello diretto agli elettori, in quanto la politica non può stare ai tempi letargici delle toghe. Anche se il farraginoso potere separato della giustizia prima o poi giunge inesorabile e dovuto. Intanto la mossa di Occhiuto spiazza la politica. E ripropone la polemica e la diffidenza, non sempre infondata, nei riguardi di certi proditori interventi di supplenza a opera della magistratura e la logica del primato insindacabile della politica, che la maggioranza di centrodestra rivendica sempre più a prescindere dall’esercizio separato dei poteri costituzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il risiko delle Regionali. Occhiuto spiazza la destra. Lunedì un nuovo summit