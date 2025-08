Il recordman degli sciatt Ne cucina seicento in un’ora grazie al brevetto del cugino

Seicento sciatt cucinati in un’ora da una sola persona: se non è impresa da guinness dei primati, poco ci manca. Del resto la serata andata in scena nel salone dell’oratorio di Poggiridenti Piano proprio questo prometteva "Sciatt in Musica": dunque sì note dal vivo sulle quali volteggiare, ma pure un’esplicita promessa per appagare i palati. E così è stato, con la particolaritĂ legata al fatto che il ragguardevole numero di frittelle dal cuore di formaggio fuso – classica spiegazione che sì dĂ , della specialitĂ valtellinese, a chi non l’ha mai assaggiata – è stato raggiunto grazie a un aggeggio che non ha ancora un nome, ma di indiscutibile utilitĂ e che potrebbe avere un futuro, soprattutto nelle cucine dei ristoranti locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il recordman degli sciatt. Ne cucina seicento in un’ora grazie al brevetto del cugino

In questa notizia si parla di: sciatt - seicento - recordman - cucina

Il recordman degli sciatt. Ne cucina seicento in un’ora grazie al brevetto del cugino - Seicento sciatt cucinati in un’ora da una sola persona: se non è impresa da guinness dei primati, poco ci manca. Come scrive ilgiorno.it