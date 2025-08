il reboot di buffy rivela il nome della nuova cacciatrice

Potremmo non conoscere il titolo del prossimo reboot di Buffy l’ammazzavampiri di Hulu, ma conosciamo il nome della nuova Cacciatrice. Dopo l’annuncio di mercoledì che Kingston Vernes si sarebbe unito al pilot del reboot di Buffy, Deadline ha anche rivelato il nome della nuova Cacciatrice interpretata da Ryan Kiera Armstrong. Il suo personaggio, descritto come una studentessa liceale introversa, si chiama Nova. Vernes, nel frattempo, interpreterĂ un personaggio di nome Carson accanto a Nova; è descritto come un atleta olimpionico junior e studente alla New Sunnydale Academy, per il quale Nova ha una cotta e che inizia a notare la stessa Nova dopo un evento che le cambia la vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

