Il prodigio della composizione | a 21 anni Elia Fracella omaggia Disney con la sua tesi di laurea

A soli ventun anni, Elia Fracella ha raggiunto un traguardo eccezionale nel panorama accademico musicale italiano, laureandosi in Composizione presso il Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce. Sebbene non esistano statistiche ufficiali complete, i dati disponibili suggeriscono che Fracella sia tra i più giovani laureati in questa disciplina nel nostro Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

