Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e di valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. In questo articolo analizziamo il prezzo fissato per il servizio di tutela della vulnerabilità e le principali dinamiche del mercato libero, per aiutarti a capire quanto potresti pagare e come si compone il costo finale in bolletta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 2 Agosto 2025 è fissato da ARERA in 0,460601 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del gas per le famiglie oggi 2 Agosto 2025