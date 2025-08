Il premio Oscar è protagonista del remake La guerra dei Roses

O livia Colman accenna un sorriso, poi scoppia in una risata calda e genuina, proprio come farebbe una vecchia amica. «Il segreto del matrimonio?» riflette. «È non perdere mai il senso dell’umorismo. Il nostro parroco, il giorno delle nozze, ci ha detto profetico: “Non tenete il conto degli errori”. Un consiglio saggio. Anche perché, col tempo, dimenticare è difficile. ed è lì che serve tanto umorismo». La sua risata sincera abbatte ogni distanza. “I Roses”: Olivia Colman e Benedict Cumberbatch in un matrimonio pronto a esplodere X Leggi anche › Olivia Colman e quella scena tagliata nel film “Barbie”: «È perfetto così. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il premio Oscar è protagonista del remake "La guerra dei Roses"

