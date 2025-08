Il potere dei mattoncini? Frenano la frenesia Se non avessi regalato Star Wars a mio nipote forse non sarei costruttore Lego | ecco Riccardo Zangelmi

“Da fuori sembra che gioco ai Lego, invece sono più un ingegnere”. Da bambino, Riccardo Zangelmi sognava di diventare “un ingegnere dei Lego”. Ha fatto studi da perito agrario, ma ormai da diversi anni ha trasformato la passione per i mattoncini danesi in una professione. Classe 1981, nato a Reggio Emilia, dal 2016 è uno dei 24 Lego Certified Professional nel mondo, l’unico italiano. A tutti gli effetti, il suo mestiere è costruire Lego. Non è assunto dall’azienda, ma può usarne il logo per le sue creazioni. “Ho cominciato a creare modelli nel mio garage”, ha raccontato a FqMagazine. Con il tempo, l’attività è decollata e diverse imprese hanno cominciato a contattarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

