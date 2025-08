Il possibile ritorno di Al Bano al Festival di Sanremo 2026

La stoccata di Al Bano ad Amadeus e Carlo Conti: «Io escluso da Sanremo? Mi hanno preso in giro. Solo il pubblico mi può giudicare» - Una vita intensa, fatta di alti e bassi, successi e dolori. Al Bano Carrisi si racconta a Monica Setta durante la prima serata di Storie al Bivio Show, in onda martedì 24 giugno alle 21.

Al Bano a Sanremo: “Amadeus e Conti mi hanno preso in giro” - A Storie di Donne al Bivio, Al Bano ha raccontato cosa pensa di Amadeus e Carlo Conti dato che negli ultimi anni lo hanno escluso da Sanremo L'articolo Al Bano a Sanremo: “Amadeus e Conti mi hanno preso in giro” proviene da Il Difforme.

Sanremo senza Festival, ipotesi divorzio Rai-Comune. Al Bano: «Sarebbe come gli Oscar senza Hollywood» - Sanremo senza Festival? Sarebbe come gli Oscar senza Hollywood, dice Al Bano: «Sarebbe assurdo. Sanremo è un patrimonio culturale, di emozioni condivise.

Al Bano sulla possibilità del Festival della Canzone Italiana lontano da Sanremo: "Se si è deciso che quello è il giorno del funerale del Festival. Che lo mettano in evidenza" - ESCLUSIVA #albano #sanremo2026 #sanremo Vai su X

Al Bano sul suo atteso ritorno a Sanremo e le voci di un possibile spostamento del festival musicale - Il cantautore pugliese Al Bano, dopo essere stato escluso dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, sta contemplando un possibile ritorno alla iconica manifestazione musicale. Si legge su informazione.it

Al Bano avverte Carlo Conti: “Sto riflettendo per Sanremo, se non mi vogliono…” - Il cantante ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Presse dove ha è tornato a parlare ... Riporta msn.com