Il piano di Trump per l’IA punta sull’innovazione ma crea nuovi pericoli per la democrazia

«L'America deve tornare a essere un Paese in cui gli innovatori vengono premiati con un semaforo verde, non soffocati dalla burocrazia». Con un discorso solenne a Washington e la solita retorica da imbonitore, la settimana scorsa Donald Trump ha annunciato l'AI Action Plan. È un programma di ventotto pagine per l'innovazione e gli investimenti nelle nuove tecnologie. Il presidente degli Stati Uniti ha promesso meno regole, piĂč infrastrutture e la supremazia tecnologica globale. L'obiettivo Ăš scritto a caratteri cubitali sulla prima pagina: «Vincere la corsa». Trump Ăš intervenuto durante il summit "Winning the AI Race", un evento organizzato alla Casa Bianca con il sostegno diretto di venture capitalist, Ceo di Big Tech e influencer dell'industria tecnologica.

Nbc: amm. Trump lavora piano per spostare 1 mln palestinesi in Libia - Milano, 17 mag. (askanews) – Secondo quanto riferito da fonti alla NBC News, l’amministrazione statunitense sta lavorando a un piano per trasferire in modo permanente fino a un milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia.

Zelensky presenta il piano d’azione in 4 punti per contrastare la Russia: “Condiviso con gli alleati e Trump” - Il vertice di Kiev tra Zelensky, Merz, Macron e Starmer, con Giorgia Meloni da remoto e Donald Trump che Ăš intervenuto con una telefonata, ha uno scopo dichiarato: mettere pressione su Vladimir Putin affinchĂ© accetti un cessate il fuoco di 30 giorni senza precondizioni.

Ucraina, Zelensky: «Concordato un piano d’azione con i Volenterosi, Trump Ăš d’accordo» - Al termine dell’ incontro con Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk, Volodymyr Zelensky e gli altri leader hanno parlato tutti insieme con Donald Trump, concordando su un piano d’azione in quattro punti per la fine della guerra in Ucraina.

