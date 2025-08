Il piano di Trump per Gaza | L' America sfamerà tutti

L’America è arrivata a Gaza in grande stile con l’inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee. Su X, l’inviato speciale ha spiegato di essere rimasto cinque ore a Gaza «per capire con chiarezza i fatti sul terreno, per valutare le condizioni e incontrare la Gaza Humanitarian Foundation». Una visita approfondita alle strutture della Ghf, l’organizzazione americana che da maggio distribuisce aiuti umanitari ai palestinesi, «per fornire al presidente Donald Trump una visione chiara della situazione umanitaria e creare un piano per la consegna di cibo e medicinali al popolo di Gaza», ha continuato Witkoff. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il piano di Trump per Gaza: "L'America sfamerĂ tutti"

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale continua a evolversi con decisioni e mosse inaspettate da parte di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, due esponenti che hanno segnato momenti cruciali negli ultimi mesi.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Donald Trump insiste: gli Usa dovrebbero “prendere” Gaza e trasformarla in una “zona di libertà ” - Il presidente Donald Trump ha ribadito oggi dal Qatar, dove si trova in visita ufficiale per la seconda tappa del suo tour diplomatico nel Golfo, che gli Stati Uniti dovrebbero “prendere” la Striscia di Gaza, devastata dalla guerra in corso da oltre 19 mesi tra Israele e Hamas, e trasformarla in una “zona di libertà ”.

