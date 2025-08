Il nodo Lecco-Bergamo il sindaco di Calolziocorte si rivolge a Salvini | Serve un nuovo studio di fattibilità per la strada

Calolziocorte (Lecco), 2 agosto 2025 – Un percorso obbligato quello della nuova Lecco – Bergamo, anche se non piace a nessuno, pena la perdita di 250 milioni di euro e forse dell’ ultima chance di terminare la Salerno – Reggio Calabria della Lombardia. Il sindaco di Calolziocorte prova però a giocarsi la carta del vicepremier e ministro alla Infrastrutture. Il primo cittadino di Calolziocorte Marco Ghezzi si rivolgerĂ direttamente al vicepremier e ministro Matteo Salvini e ai suoi funzionari per chiedere se sia possibile elaborare un nuovo studio di fattibilitĂ per il completamento della Lecco – Bergamo, ma senza il rischio di perdere i soldi per realizzare l’opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nodo Lecco-Bergamo, il sindaco di Calolziocorte si rivolge a Salvini: "Serve un nuovo studio di fattibilitĂ per la strada”

