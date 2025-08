Firenze, 2 agosto 2025 – Il museo di Geologia e Paleontologia dell’UniversitĂ di Firenze si prepara a cambiare volto. A partire da martedì 15 settembre, la sede di via La Pira 4 sarĂ chiusa al pubblico per consentire l’avvio di un importante intervento di riqualificazione finanziato nell’ambito del Pnrr. L’ obiettivo? Rendere il museo pienamente accessibile a tutti, migliorando l’accoglienza, la sicurezza e la fruizione delle sue preziose collezioni. I lavori si protrarranno fino all’inizio del 2026 e interesseranno diversi aspetti dell’edificio e anche dell’esperienza museale. Tra le novitĂ piĂą significative, l’apertura di un nuovo ingresso con rampa direttamente su via La Pira, la completa riqualificazione degli spazi di accoglienza e dei servizi, il potenziamento dell’illuminazione e la stesura del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Museo di Geologia e Paleontologia si rinnova, al via i lavori