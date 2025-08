Il momento d' oro della recitazione | giovani talenti ravennati emergenti in serie tv e al cinema

Ravenna sta vivendo un momento d’oro nel campo della recitazione grazie alla presenza di una nuova generazione di attori tutti under 25, che figurano in alcune delle più importanti serie televisive e in film al cinema. Tutti protagonisti di un percorso in forte crescita che fa ben sperare anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

