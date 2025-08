Il mollettone è tornato per regalarci un bouquet di acconciature anti-caldo. Ed è super glamour.

Abusato, demonizzato e poi sotterrato in fondo all’armadio sotto a strati e strati di vergogna (e abiti): riconducibile all’immaginario modaiolo anni Novanta, il mollettone è sparito dalle strade e confinato alle sole quattro mura di casa come soluzione-comfort – e un filo imbarazzante – per raccogliere la chioma lontano da occhi indiscreti. Ebbene, proprio quando pareva per sempre dimenticato, ecco le It-girl riesumarlo e farne un assoluto must-have. Uno dei più inattesi della storia, forse. Il mollettone è (davvero) il must-have dell’estate: quali acquistare per elevare le proprie acconciature anti-caldo. 🔗 Leggi su Dilei.it

