Il ministro promuove Rimini | Da qui la riforma per i disabili

"Rimini è tra le province dove presto sperimenteremo, col Progetto vita, la nostra riforma sull’assistenza alle persone disabili". Ad annunciarlo è il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli (nella foto con Mirco Tamagnini dell’Ausl e l’assessore Kristian Gianfreda), in questi giorni a Rimini per organizzare la seconda edizione di Expoaid, il salone dedicato a terzo settore e dell’associazionismo italiano che sarà al Palacongressi dal 25 al 27 giugno 2026. "Siamo partiti stavolta con largo anticipo – spiega la ministra – perché dopo il successo della prima edizione nel 2023, sempre qui a Rimini, abbiamo deciso di ampliare la manifestazione e farla diventare ancora più ricco e inclusivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ministro promuove Rimini: "Da qui la riforma per i disabili"

Rimini al centro di ExpoAid 2026: riforma disabilità in sperimentazione - Giorni di lavoro alla prefettura di Rimini per mettere a punto la seconda edizione di ExpoAid che si terrà dal 25 al 27 giugno dell'anno prossimo al Palacongressi. Lo riporta altarimini.it

Expoaid2026: la ministra Locatelli a Rimini per i primi sopralluoghi - La manifestazione si colloca nell'ambito della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, della Carta di Solfagnano, documento finale del primo ... Riporta chiamamicitta.it