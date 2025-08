La serie televisiva Supernatural si distingue per un vasto patrimonio di episodi memorabili, che hanno contribuito a consolidare il suo status di culto tra gli appassionati. Con una durata di 15 stagioni e un totale di 327 puntate, la trasmissione ha saputo alternare momenti di grande intensità a episodi più leggeri, mantenendo sempre alta l’attenzione del pubblico. Tra le numerose produzioni, alcuni episodi sono stati riconosciuti come i migliori della serie, grazie alla loro capacità di rappresentare al meglio le caratteristiche distintive dello show. la preferenza del cast per “The French Mistake”: un episodio da record. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il miglior episodio di supernatural e l’altro quasi alla pari