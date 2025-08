C he c’entrano gli elfi con il miele? C’entrano. Perché la varietà più costosa al mondo si chiama elvish honey, cioè “miele degli elfi”. Denso e dorato, è prodotto in Turchia, estratto in una caverna profonda 1.800 metri e valutato attorno ai cinquemila euro al chilo. “Il Sentiero del Miele”: a Como nasce un alveare urbano X Leggi anche › Profumi al miele, dolci come un abbraccio Decisamente meno costoso è quello che s i colora di un intenso azzurro per l’aggiunta di spirulina (potente antiossidante). Mentre bianco, dalla consistenza morbida e cremosa diversa da qualunque altra, è il miele di Kiawe raccolto alle Hawaii. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il miele è antinfiammatorio, antiossidante, idratante e cicatrizzante, combatte infezioni e allergie e aiuta a schiarire le discromie cutanee