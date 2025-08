Il mare per tutti | dal 5 agosto accessibilità balneare a Vietri

Tempo di lettura: 2 minuti Il prossimo 5 agosto alle ore 12 a Marina di Vietri sul Mare, ci sarà la consegna da parte del Lions Club Cava – Vietri, rappresentato dalla Presidente Antonella D’Ascoli, al Comune di Vietri, nella persona del sindaco Giovanni De Simone e della vice sindaca Angela Infante, di una carrozzella JOB galleggiante, adatta all’ingresso in acqua, per garantire alle persone in carrozzella l’accesso alla spiaggia e al mare. Saranno presenti inoltre il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, e rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità motorie. La sedia JOB, prodotta da Neatech, è progettata per la mobilità su sabbia e in acqua in lega di alluminio, resistente alla salsedine, totalmente smontabile e trasportabile, con ruote larghe adatte a sabbia, ciottoli e fondi irregolari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Il mare per tutti”: dal 5 agosto accessibilità balneare a Vietri

In questa notizia si parla di: vietri - mare - agosto - tutti

Vietri sul Mare, uomo arrestato per detenzione illegale di arma clandestina - Il 9 luglio, a Vietri sul Mare i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’ arresto di un uomo per “detenzione illegale di arma clandestina” perché, a seguito di perquisizione è stato trovato individuato nella disponibilità di una pistola con matricola abrasa e sette proiettili cal.

Vietri sul Mare si colora ancora di “Blu”: torna la rassegna dedicata all’autismo - Dal 26 luglio al 24 agosto, la terza edizione di “Dipinto di Blu” tra spettacolo, musica, teatro, benessere e cinema.

Tra arte e gusto: a Vietri sul Mare la prima edizione di Divina Food Experience - È in programma mercoledì 21 maggio, dalle 18 alle 23, a Vietri sul Mare la prima edizione di Divina Food Experience – Vietri tra Arte & Gusto, manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche della Costiera Amalfitana.

2–3 agosto ? Costiera Amalfitana & Vietri sul Mare Viaggio + Pernottamento + ? Emozioni vere Costo di partecipazione: €180 Non è una vacanza. È una cartolina che prende vita. Regalati o regala due giorni tra le meraviglie della Costiera Amalfita Vai su Facebook

Vietri sul Mare, “Il mare per tutti”: il Lions Club Cava – Vietri per l’accessibilità balneare; A Vietri sul Mare continuano i Concerti d'Estate di Villa Guariglia: 1 e 2 agosto tra 'jazz salernitano' e Brave ragazze; Cava de' Tirreni, attivo il bus per Marina di Vietri sul Mare: corse fino al 31 agosto.

Inclusione a Vietri, “Il Mare per tutti”: dal 5 agosto una carrozzella JOB galleggiante - StampaIl prossimo 5 agosto alle ore 12 a Marina di Vietri sul Mare, ci sarà la consegna da parte del Lions Club Cava – Vietri, rappresentato dalla Presidente Antonella D’Ascoli, al Comune di Vietri, n ... Segnala salernonotizie.it

Una spiaggia davvero per tutti: a Vietri arriva la carrozzella galleggiante per il mare - È prevista per il prossimo 5 agosto alle ore 12 a Marina di Vietri sul Mare, la consegna da parte del Lions Club Cava - Si legge su ilvescovado.it