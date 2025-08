Il mare delle meraviglie della provincia reggina protagonista su Rai1 con Linea Blu | pronti a salpare?

Questa settimana Linea Blu-Porti d'Italia sbarca nella provincia di Reggio Calabria. Il viaggio tra le bellezze del mare nostrum di Donatella Bianchi e Fabio Gallo farà tappa anche nel porto di Gioia Tauro.Sul litorale della Calabria tirrenica, nella parte più a sud che arriva allo Stretto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: mare - provincia - linea - meraviglie

Un’alternativa al mare, piscine a Pisa e provincia: tariffe e servizi - Pisa, 11 giugno 2025 – Un tuffo a Pisa e provincia? Sono diverse le opzioni per chi ama rilassarsi in piscina o per chi cerca una giornata di divertimento che non sia al mare.

Autentico: tra storia, deserto e magia Un viaggio tra le meraviglie del passato e il silenzio incantato dell'oasi più misteriosa del Sahara. – Le Piramidi, il Museo Egizio, i suq – La città sul mare con fascino me Vai su Facebook

Il mare delle meraviglie della provincia reggina protagonista su Rai1 con Linea Blu: pronti a salpare?; “Vista Mare” a Formia: le telecamere di Rai1 tra le meraviglie della Riviera d’Ulisse; Messina e il suo porto, le meraviglie dello Stretto a Linea Blu.

Il mare delle meraviglie della provincia reggina protagonista su Rai1 con Linea Blu: pronti a salpare? - Questa settimana la trasmissione, condotta da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, sbarca nel porto di Gioia Tauro. Scrive reggiotoday.it

Vacanze e cultura: 6 meraviglie italiane affacciate sul mare - Italia meravigliosa Vacanze e cultura: 6 meraviglie italiane affacciate sul mare Castelli, rocche, abbazie, palazzi: i più sontuosi affacci del Bel Paese sul Mediterraneo 25 Ago 2022 - Segnala tgcom24.mediaset.it