Il maltempo colpisce ancora | allagamenti e piante pericolanti Vigili del fuoco all' opera

Un'altra ondata di maltempo con forte pioggia si è abbattuta sulla provincia di Lecco in particolare nella serata di venerdì 1 agosto. Diversi gli allagamenti, i danni e disagi segnalati e che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco durante tutta la notte per opere di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it