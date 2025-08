Ha preso servizio ieri e lavorerĂ 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno. AvrĂ il doppio compito di controllare le prenotazioni dei visitatori del Triangolo Verde di Legoli e allo stesso tempo aprire loro i cancelli per le visite all’impianto. Con focus sui Giganti “Presenze” e sulle sculture, ultime arrivate, dei mammut opera di Naturaliter. Tutto questo sarĂ in grado di farlo non un team di lavoro, comunque eccezionale, di Belvedere Spa, ma sarĂ demandato in buona parte, anche per velocizzare e migliorare i processi di gestione di flussi turistici sempre maggiori all’impianto di Legoli, a Maggiordomo Verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Maggiordomo verde accoglie i visitatori