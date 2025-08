Il grande abbaglio degli anni Novanta

Tanta nostalgia degli anni Novanta, quando il mondo era l’arca e noi eravamo Noè, cantavano gli Articolo 31 nel 1996. La canzone era divertente, a tratti anche profetica. Peccato solo che all’epoca noi non fossimo Noè, e che soprattutto l’Italia non fosse la nostra arca. Ci ho messo un pezzo a capirlo, perché sono duro di cervice, ma da una decina d’anni (il colpo fatale è stato il referendum costituzionale del 2016) ho aperto gli occhi: abbiamo vissuto, allora, una grandiosa traveggola collettiva. Abbiamo allucinato un’Italia che non esisteva, una prospettiva di riforma storica che non esisteva, una società civile più avanzata della società politica che non esisteva (era spesso vero il contrario), e che se mai era esistita stava comunque per non esistere più. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il grande abbaglio degli anni Novanta

E’ morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto, fu il pioniere del binomio populismo-telecrazia dell’Italia anni novanta - E’ stato un pioniere della telecrazia, connettendo la popolarità della sua televisione, AT6, con una ruvida proposta populista (sovrapponibili a quella delle attuali destre lepenis.

Sprayliz torna in edicola! If Edizioni riporta in formato pocket la ragazza più irriverente dei fumetti anni novanta - If Edizioni annuncia con entusiasmo l’uscita di Sprayliz Pocket, nuova collana in formato pocket che raccoglie le storie pubblicate negli anni Novanta nella serie tascabile Sprayliz.

Gli anni Novanta protagonisti dell’estate 2025: ad Agrigento arrivano Gigi D’Agostino e gli Eiffel 65 - Era la fine degli anni Novanta, l’ultimo periodo in cui si compravano i dischi, o perlomeno li compravano ancora i dj per suonarli in discoteca prima dell’avvento della musica in rete che ha irreversibilmente cambiato tutto.

Il grande abbaglio degli anni Novanta

Anni Novanta, questa è stata eletta la migliore canzone - Esquire - È stata eletta la migliore canzone degli anni Novanta e sì, la conosci Rolling Stone ha pubblicato una classifica delle più grandi canzoni degli anni '90. esquire.com scrive