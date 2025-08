Il governo approva la ripartizione dell’8xmille | soldi per scuole e musei

PiĂą soldi all’edilizia scolastica. Alla tutela del territorio per contrastare e prevenire le calamitĂ naturali. Fondi per la conservazione del nostro patrimonio culturale e artistico. E anche per tamponare la fame nel mondo, l’assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. La scelta sulla ripartizione dell’8 per mille del gettito Irpef la dice lunga sulla sensibilitĂ degli italiani. E, forse, anche sulle evidenti carenze che i privati, nel loro piccolo, cercano di colmare. Magari mettendo una firma “che non costa nulla” ma fa stare meglio. L’analisi dei dati su come e a chi assegnare gli oltre 202 milioni di euro che i contribuenti hanno scelto di destinare allo Stato per “finalitĂ sociali” è illuminante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

