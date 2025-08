il futuro della piscina pubblico e privato insieme per rigenerare la struttura

Montecatini Terme, 2 agosto 2025 – Una società italiana è interessata a realizzare un intervento in project financing sulla piscina comunale e valuta la possibilità di presentare una manifestazione di interesse al Comune. L’annuncio è stato dato durante il consiglio comunale di giovedì sera dal sindaco Claudio Del Rosso. L’amministrazione ha ricevuto da questa società una serie di chiamate per ottenere informazioni sulla struttura adiacente al PalaTerme in modo da poter valutare un eventuale investimento e una successiva manifestazione d’interesse. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, pur mantenendo la riservatezza spiega che si tratta “di una realtà seria, specializzata nel portare avanti interventi in project financing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

