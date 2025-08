Dal mercato romagnolo arrivano voci di un interessamento del Fossombrone per il giovane difensore centrale Thomas Zamagni (2006) del Cesena. Nei prossimi giorni si dovrebbe concludere la trattativa. Fossombrone vuole anche l’attaccante centrale Giordano Conti (2002) ex Isernia, ma la trattativa pare difficile. L’Urbino per chiudere il discorso portieri ha ingaggiato due giovanissimi under, entrambi 2008: Andrea Palazzi, ex Juniores del Valfoglia. Per lui trafila nella Vis Pesaro e poi un ottimo campionato al Valfoglia. Edoardo Angeloni, pesarese, ex giovanili con la Vis Pesaro e Cesena dove è stato campione d’Italia U15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il "Fosso" punta Zamagni. Urbino pesca tra gli under