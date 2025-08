Il Festival dello Spettacolo | data e ospiti dell’evento dedicato al mondo dell’intrattenimento

Musica, serie, food, cinema e tanto altro, insieme in un unico evento: il Festival dello Spettacolo. Le diverse anime dell’intrattenimento si fondono in una manifestazione che si terrà a Milano. Scopriamo insieme quando e chi ci sarà . Nasce il Festival dello spettacolo: gli ospiti presenti. Per tre giorni, Milano diventerà il centro del mondo dello spettacolo. Tv, Sorrisi e Canzoni ha infatti ideato un Festival che vede coinvolte 8 aree tematiche che saranno attive dalle 10 del mattina fino a tarda sera. Presso lo Superstudio Più di via Tortona 27, sarà possibile non solo incontrare personaggi famosi del mondo della musica, del cinema, della televisione, delle serie, dello sport, del food ma anche vedere anteprime, assistere a concerti, masterclass e workshop. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

