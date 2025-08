Il dramma di Materazzi | Non si muove più L’ex calciatore dell’Argentana malato di Sla

Matteo Materazzi, fratello di Marco ex difensore dell’Inter e della Nazionale campione del mondo nel 2006, è affetto da una rara forma di sclerosi laterale amiotrofica (Sla). A rivelarlo è stata la moglie Maura Soldati, che ha avviato anche una raccolta fondi per cercare di aiutare il marito. "Molti di voi forse non sono ancora a conoscenza del fatto che a mio marito Matteo Materazzi è stata diagnosticata una rara forma di Sla a settembre 2024 – ha scritto la moglie in un post su Instagram con tanto di foto del marito su una sedia a rotelle elettrica – Al momento Matteo non cammina più, muove solo le mani e inizia ad avere difficoltà respiratorie". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il dramma di Materazzi: "Non si muove più". L’ex calciatore dell’Argentana malato di Sla

In questa notizia si parla di: materazzi - dramma - muove - calciatore

Materazzi, il dramma del fratello Matteo: "Ha la Sla, com'è iniziato tutto" - Un altro caso di Sla sconvolge il mondo del calcio italiano. Il dramma colpisce in particolare Marco Materazzi, ex difensore di Perugia e Inter e grande protagonista del trionfo mondiale dell'Italia a Germania 2006.

Materazzi, dramma per la famiglia: il fratello Matteo ha la Sla. Aperta una raccolta fondi - di Redazione Materazzi, dramma per la famiglia: il fratello dell’ex Inter Marco, Matteo, ha la Sla. Aperta una raccolta fondi per garantire le cure.

"Muove solo le mani": il dramma di Matteo Materazzi e l'appello della moglie. Che cos'è la SLA https://sport.tiscali.it/calcio/articoli/materazzi-fratello-matteo-sla/ Vai su Facebook

Il dramma di Matteo Materazzi, di cosa è malato l'ex procuratore sportivo. Il terribile racconto della moglie: Muove solo le mani. Raccolta fondi per curarlo, serve una maxi cifra: ecco come aiutare la famiglia; 'Muove solo le mani': il dramma di Matteo Materazzi e l'appello della moglie. Che cos'è la SLA; Matteo Materazzi malato di Sla: “Non si muove più”. La speranza da una terapia salvavita: centinaia di donazioni.

Il dramma di Materazzi: "Non si muove più". L’ex calciatore dell’Argentana malato di Sla - Il fratello del campione del mondo 2006, ex atleta e agente, disputò anche una stagione coi granata. Da msn.com

“Muove solo le mani”: il dramma in casa Materazzi - Sono ore di grande tristezza e amarezza in casa di Matteo Materazzi, fratello del noto ex calciatore Marco. Lo riporta newsmondo.it