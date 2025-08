Il Diavolo ri-veste Prada tutti pazzi per il film che ancora non c’è

Foto rubate sul set, poster fake e social impazziti. Il sequel è già un fenomeno. Anche se uscirà nei cinema solamente tra un anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Diavolo ri-veste Prada, tutti pazzi per il film che (ancora) non c’è

In questa notizia si parla di: diavolo - veste - prada - tutti

È ufficiale, ci sarà il sequel de Il diavolo veste Prada: cosa sappiamo finora - A quanto pare è ufficiale, il sequel de Il diavolo veste Prada si farà : a distanza di 19 anni dal film cult di David Frankel, uscito nel 2006, sono cominciate a circolare le prime voci sulle conferme, gli addi e le novità della seconda pellicola.

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set - Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set Anne Hathaway è ufficialmente tornata nei panni di Andy Sachs in una prima foto pubblicata sui social media dall’attrice premio Oscar e dalla 20th Century Studios durante le riprese di Il diavolo veste Prada 2, l’attesissimo sequel dell’amata commedia drammatica del 2006.

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo - Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo La produzione dell’attesissimo Il diavolo veste Prada 2 della 20th Century Studios è in pieno svolgimento, e i quattro attori principali Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci sono stati ufficialmente annunciati dalla Disney, ma c’è un’aggiunta: il premio Oscar Kenneth Branagh che interpreterà il marito di Miranda Priestly, la regina di ghiaccio della Streep e direttrice della rivista di moda.

Il Diavolo ri-veste Prada, tutti pazzi per il film che (ancora) non c’è Vai su X

Sul set del primo Il Diavolo Veste Prada, tutti dicevano ad Anne Hathaway che doveva perdere peso. Tutti… tranne Meryl Streep. Lei non solo le disse di non dimagrire, ma la invitò a casa sua e le disse: “Sei bellissima. Mangia un hamburger.” Un momento Vai su Facebook

Il Diavolo ri-veste Prada, tutti pazzi per il film che (ancora) non c’è; Perchè è come se avessimo già visto Il Diavolo Veste Prada 2, senza averlo mai visto; Tutto su Il Diavolo Veste Prada 2: cast, trama e le prime immagini dal set a New York.

Il Diavolo ri-veste Prada, tutti pazzi per il film che (ancora) non c’è - Anche se uscirà nei cinema solamente tra un anno ... Riporta repubblica.it

Emily Blunt è di nuovo Emily de Il Diavolo veste Prada: ma questa volta con i capelli più cool che mai - Quasi vent’anni dopo aver sganciato battute taglienti in Il Diavolo veste Prada, Emily Blunt è stata beccata a New York sul set del sequel – ed è ufficiale: la nostra assistente preferita è tornata. Scrive msn.com