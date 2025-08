Il declino geopolitico della Russia nell’ex spazio post-sovietico

Da tre anni la resistenza ucraina contro la scellerata invasione russa dimostra al mondo che gli ex Stati dell’Unione Sovietica non sono condannati a restare per sempre vassalli di Mosca. È una lezione geopolitica scritta nel sangue, ma che ha prodotto un effetto duraturo: ha incrinato la certezza, a lungo data per scontata, che la Russia avrebbe continuato a esercitare un diritto naturale su ciò che un tempo è stato suo, per qualche secolo. La guerra ha rivelato al mondo che il potere russo, privato della sua forza coercitiva e logorato dal discredito internazionale, può essere ridotto, o almeno aggirato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il declino geopolitico della Russia nell’ex spazio post-sovietico

La Russia e il lento declino di una potenza - La crescita, che è stata del 4,3% nel 2024 dovrebbe, secondo le stime, raggiungere a malapena l'1,2% nell'anno in corso

