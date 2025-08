Il cuore del 97enne Cussini Regala un’auto all’Auser

Alla presenza del sindaco, di tanti cittadini, associazioni e volontari, nei giorni scorsi, in piazza a San Giorgio di Piano, è stato consegnato all’ Auser il nuovo mezzo per servizi sociali donato da Federico Cussini e Ercolana Srl, in memoria dei nonni fondatori di una storica azienda locale. "Il signor Cussini – dice il primo cittadino Paolo Crescimbeni –, un giovanotto di 97 anni, ci teneva molto a migliorare i servizi del Comune in cui vive dalla nascita e che ama. Appresa la notizia che avevamo un mezzo ormai fuori servizio ha deciso subito di donarcene uno nuovo, anzi chiamava tutti i giorni perchĂ© eravamo lenti nell’acquisizione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cuore del 97enne Cussini. Regala un’auto all’Auser

