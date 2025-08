Il cordoglio del sindaco Masci per la scomparsa del dj Marco La Sorda | Un' icona senza tempo

“Con profonda commozione e grande dolore, la cittĂ di Pescara piange la scomparsa di Marco La Sorda, un’icona senza tempo delle notti pescaresi e non solo. Marco è stato molto piĂą di un dj: è stato un autentico punto di riferimento per intere generazioni, un protagonista indiscusso delle serate. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: marco - scomparsa - sorda - icona

Trent’anni dalla scomparsa di Mia Martini, Marco Masini: “Oggi non si potrebbe insabbiare quello che è successo” - Marco Masini a trent'anni dalla scomparsa di Mia Martini, commenta le accuse infamanti che negli anni le furono rivolte, secondo cui "portava sfortuna" e di cui fu tacciato lui stesso: "Oggi non sarebbe possibile insabbiarle come anni fa".

Marco Mengoni parla per la prima volta della mamma scomparsa pochi mesi fa: le sue parole commuovono - Marco Mengoni si apre come mai prima d’ora. In un’intervista toccante rilasciata a Vanity Fair, l’artista rompe il silenzio sulla perdita più grande della sua vita: quella della madre, scomparsa nel settembre del 2024.

Una messa per ricordare Marco e Claudio Marrandino a un anno dalla scomparsa - SarĂ celebrata una messa oggi 15 giugno 2025 alle 19,30Â nella Chiesa di San Cesario in piazza De Michele a Cesa in ricordo dei fratelli Marco e Claudio Marrandino ad un anno di distanza dal loro omicidio.

Il cordoglio del sindaco Masci per la scomparsa del dj Marco La Sorda: Un'icona senza tempo; Marco La Sorda, morto a 51 anni il dj pescarese. Il ricordo commosso della compagna: «La tua luce continuerà a illuminarci nella notte»; Pescara saluta Marco La Sorda, icona della notte.

Pescara saluta Marco La Sorda, icona della notte - “Con profonda commozione e grande dolore, la città di Pescara piange la scomparsa di Marco La Sorda, un’icona senza tempo delle notti pescaresi ... Lo riporta abruzzonews.eu

Marco La Sorda, morto a 51 anni il dj pescarese. Il ricordo commosso della compagna: «La tua luce continuerà a illuminarci nella notte» - È morto a 51 anni il dj Marco La Sorda, punto di riferimento nelle consolle dei locali di tutta la zona. Riporta ilmessaggero.it