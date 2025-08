Il Conte del Grillo

Eccolo, io so io e voi non siete un il Conte del Grillo, gi√† Avvocato del popolo espressione nobile del trasformismo qualunquista, alleato di Salvini nel Governo giallo verde, poi per il bene del paese i colori sono cambiati in giallo rosso. Oggi in versione castigatore delle ingiustizie, dal tormentato passato tra pandemie, scostamenti . L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Il Conte del Grillo

In questa notizia si parla di: conte - grillo - giallo - first

Grillo torna a fare il comico in tv: dopo la rottura con il M5s di Conte pensa a un docufilm - Dopo la rottura con Giuseppe Conte e l'uscita dal Movimento 5 Stelle, l'ex garante starebbe pensando a un ritorno nei panni del comico.

Grillo sfida Conte: √® pronto ad avviare un’azione legale per riprendersi il simbolo del M5s - Beppe Grillo, ormai fuori dal Movimento Cinque Stelle, di cui √® stato fondatore, sfida Giuseppe Conte: √® pronto ad avviare un'iniziativa legale per riprendersi il simbolo del M5s.

M5S: Grillo porta Conte in tribunale per riavere simbolo e nome del Movimento - Sta per partire un'azione legale di Beppe Grillo per riappropriarsi del simbolo del M5S. Il fondatore del MoVimento, secondo quanto fonti a lui vicine, avrebbe già dato mandato ai suoi legali, tornando all'attacco in vista dei prossimi appuntamenti politici L'articolo M5S: Grillo porta Conte in tribunale per riavere simbolo e nome del Movimento proviene da Firenze Post.

Conte replica a Grillo: "Ha scritto a Schlein? A me interessano le ... - Il leader del M5s Giuseppe Conte ha risposto a Beppe Grillo, che ieri ha inviato in modo provocatorio una lettera alla segretaria del Pd Elly Schlein, con lo scopo di attaccarlo: “Sarebbe ... Scrive fanpage.it

Conte a Grillo: «Sono qui perché mi hai pregato» - Lo scontro tra il fondatore del M5S, Grillo, e l‚Äôattuale presidente dei pentastellati, Conte, sta scivolando dal dibattito di natura ... Lo riporta ilmanifesto.it