Il Comune in aiuto delle famiglie Ecco i fondi per le spese scolastiche

PISTOIA Resta alta l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale per quanto concerne il sostegno alle famiglie pistoiesi che hanno figli in età prescolare. Il Comune erogherà risorse economiche per sostenere le spese di frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate e dei centri estivi attivati nelle medesime strutture. Attraverso i fondi che sono a disposizione del Comune per quanto concerne il sistema di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, ci saranno due specifiche misure di sostegno. La prima è relativa al rimborso parziale delle rette per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate con il Comune (Niccolò Puccini, Regina Margherita, San Cipriano, Santa Cecilia, Sacro Cuore, Mantellate e Sant'Angelo) nel periodo che va da settembre scorso a giugno appena passato.

