Il Comune di San Bonifacio ha riattivato lo Sportello Lavoro | Mettiamo al centro la dignità e le opportunità delle persone

È stato presentato ufficialmente martedì 30 luglio lo Sportello Lavoro del Comune di San Bonifacio, riattivato dall’amministrazione comunale per «offrire un punto di riferimento concreto a cittadini disoccupati, inoccupati o in cerca di prima occupazione». Alla presentazione erano presenti il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: comune - bonifacio - riattivato - sportello

È stato presentato ufficialmente ieri, martedì 30 luglio, lo Sportello Lavoro del Comune di San Bonifacio, riattivato dall’amministrazione comunale per offrire un punto di riferimento concreto a cittadini disoccupati, inoccupati o in cerca di prima occupazione. Lo Vai su Facebook

San Bonifacio, riattivato lo Sportello Lavoro in Comune punto di riferimento per chi cerca un'occupazione; Il Comune di San Bonifacio ha riattivato lo Sportello Lavoro: «Mettiamo al centro la dignità e le opportunità delle persone»; San Bonifacio, riattivato lo sportello per i disoccupati.

Il Comune di San Bonifacio ha riattivato lo Sportello Lavoro: «Mettiamo al centro la dignità e le opportunità delle persone» - Si tratta di un servizio gratuito dedicato ai disoccupati che mirano a riqualificarsi e a trovare una nuova occupazione ... Da veronasera.it