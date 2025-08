Il Comune boccia i servizi oncologici | Ripristinate il trasporto gratuito

POMARANCE Un chiaro monito indirizzato alle stanze dei bottoni regionali per riattivare un servizio sanitario fondamentale per tanti utenti. Il consiglio comunale di Pomarance ha inviato un messaggio forte e unanime alla Regione Toscana in difesa dei pazienti oncologici, anche a fronte dell’allarme lanciato dai pazienti stessi e dalle associazioni di volontariato. Nella seduta straordinaria dell’assise che si è tenuta il 30 luglio al palazzo di Piazza Sant’Anna è stata approvata all’unanimitĂ una mozione sul ripristino trasporti oncologici gratuiti nel servizio sanitario regionale toscano. Il documento, frutto della volontĂ di tutte le forze politiche, critica due delibere regionali, di cui una relativa a una "temporanea sperimentazione" sui trasporti sanitari dedicati ai pazienti oncologici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune boccia i servizi oncologici: "Ripristinate il trasporto gratuito"

