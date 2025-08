Il commissario Curcio dal sindaco di Casola

Nel pomeriggio di giovedì il sindaco di Casola Valsenio, Maurizio Nati ha incontrato in municipio il commissario straordinario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio, i referenti del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e altri tecnici coinvolti negli interventi sul territorio. L’obiettivo consisteva nel fare il punto sugli interventi in corso e sul programma riguardo al dissesto del territorio per il maltempo negli ultimi due anni. La presenza del commissario straordinario era stata richiesta dall’amministrazione comunale che, riguardo alla ricostruzione, è anche in contatto con la Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il commissario Curcio dal sindaco di Casola

