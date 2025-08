Il comandante di ’Kfor’ | Le cose migliorano ma i problemi restano

PRISTINA (Kosovo) "In 26 anni di nostra presenza le cose sono cambiate molto, ma non è cambiata la missione Kfor, che è ancora quella di garantire la libertĂ di movimento e quindi supportare l’attivitĂ di diplomazia per cercare di stabilizzare, normalizzare e risolvere i problemi ancora esistenti fra Pristina e Belgrado. Dal giugno 1999, momento in cui ha preso il via la missione dell’Alleanza atlantica, ad oggi, i militari impiegati sono passati da 50mila a 4600, ma se dopo 26 anni la Nato ha ancora una presenza in questa parte dei Balcani è perchĂ© i problemi non sono stati ancora risolti completamente". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il comandante di ’Kfor’: "Le cose migliorano ma i problemi restano"

Kfor, conclusa la missione dei parà della Folgore in Kosovo - L'unità italiana del Battaglione di Riserva Operativa della missione Kfor a guida Nato ha concluso il suo schieramento di quattro mesi in Kosovo, con una cerimonia tenutasi a Peja (Pec). Da ansa.it