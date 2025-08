È arrivato in città da appena ventiquattr’ore, ma ha già sollevato un’ondata di proteste. Il circo Greca Orfei, allestito da ieri in via dei Gelsi, zona stadio, resterà a Cattolica fino al 18 agosto. La sua presenza, come già accaduto in altre località italiane, ha innescato la reazione del mondo animalista e di molti cittadini che considerano inaccettabile l’utilizzo degli animali a fini di intrattenimento. Proprio in queste ore è comparsa su Change.org una petizione intitolata “No al circo con animali a Cattolica”, che ha già quasi raggiunto le 300 firme. Il testo della petizione recita: "Dall’1 al 18 agosto a Cattolica verrà ospitato il circo Greca Orfei il quale utilizza e sfrutta gli animali a scopo di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il circo nel mirino degli animalisti