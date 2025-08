Il caso del neonato più vecchio del mondo nato da un embrione congelato nel 1994

Roma, 2 agosto 2025 – Il “bambino più vecchio del mondo” come molti media lo hanno prontamente ribattezzato è nato negli Stati Uniti il 26 luglio scorso, da un embrione congelato nel 1994. Lo riporta Sky News, citando il Mit Technology Review. Thaddeus Daniel Pierce - questo il nome del neonato - è venuto alla luce dopo che l'embrione, congelato 31 anni fa, è stato impiantato a novembre nell'utero di Lindsey che con il compagno Tim Pierce vive in Ohio. Come riportato da Technology Review, la madre e il padre biologici del bambino si sono sottoposti a un trattamento di fecondazione in vitro negli anni '90. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

