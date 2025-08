Il cardinale Ruini | La discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi? Non la vedo non ha il talento del padre

Una discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi? «Non la vedo come una prospettiva. Come leader politico Silvio Berlusconi aveva sicuramente delle doti di carisma. Ma si tratta di talenti personali nella vita pubblica che difficilmente passano da padre in figlio ». Queste le parole del cardinale Camillo Ruini, presidente emerito della Cei, in un’intervista al quotidiano “La Stampa” ricordando l’amicizia che lo univa con il fondatore di Forza Italia. «E poi in Italia noi abbiamo Giorgia Meloni che è davvero molto brava e che ha saputo circondarsi di collaboratori di riconosciuto valore come il sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, giurista cattolico di indubbio spessore che ha dimostrato capacità e senso di responsabilità anche alla guida della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. 🔗 Leggi su Open.online

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta è il riferimento anagrafico. «Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58», dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti rinnova il suo contratto con Mediaset. Il conduttore, anche per i prossimi anni, continuerà a essere al timone dei principali programmi di Canale 5 e si occuperà di nuovi progetti.

“Non ci sarà più”. Tu sì que vales, via il giurato top. È Pier Silvio Berlusconi a fare l’annuncio ufficiale - Maria De Filippi e Paolo Bonolis, due tra i volti più iconici della televisione italiana, sono tornati a incrociare i loro percorsi sul piccolo schermo.

Il cardinale Ruini: «La discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi? Non la vedo, non ha il talento del padre»

Il cardinale Ruini: «La discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi? Non la vedo, non ha il talento del padre» - «E poi in Italia noi abbiamo Giorgia Meloni che è davvero molto brava», sottolinea il presidente emerito della Cei a La Stampa L'articolo Il cardinale Ruini: «La discesa in campo di Pier Silvio Berlus ... Riporta msn.com

Patto tra i Berlusconi e Fi. Pier Silvio: non mi candido - Un nuovo patto tra la famiglia Berlusconi e Forza Italia per sostenere in maniera fattiva il partito e tenere vivo il pensiero, il retaggio e lo spirito di colui che ha dedicato trent'anni della sua ... Scrive msn.com