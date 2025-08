Il cammino dell’Ariete. Il debutto sarà in trasferta.

Un cammino lungo ventisei le giornate in programma, quattro in meno rispetto alla stagione scorsa. La Fipav ha diramato proprio nelle scorse ore i calendari provvisori dei prossimi campionati ed anche se in fase del programma definitivo qualcosa potrebbe cambiare, l’ Ariete Pallavolo Prato può comunque iniziare a prepararsi per la Serie B2 202526. Le ragazze di coach Massimo Nuti dovrebbero debuttare in trasferta il prossimo 11 ottobre contro il Rinascita Firenze (con gara di ritorno fissata per il 7 febbraio del 2026). La prima uscita casalinga è invece fissata per il 18 ottobre ed ospite sarĂ l’ Ambra Cavallini Pontedera allenata da Alessandro Tagliagambe e retrocessa dalla categoria superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

