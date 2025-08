Il calcio è una delle aziende più redditizie del Paese ma per aiutarlo è stato fatto poco

Il pallone fa crescere il Pil italiano, ma andava sostenuto di più. Ora le priorità sono sviluppo infrastrutturale, sostenibilità economica e valorizzazione dei giovani. © Gazzetta.it - Il calcio è una delle aziende più redditizie del Paese, ma per aiutarlo è stato fatto poco

Calcio: Gravina 'Figc è tra più grandi imprese sociali Paese' - Il calcio italiano rappresenta un patrimonio straordinario per l'Italia perché incide direttamente sul benessere della Comunità nazionale". Come scrive ansa.it

Vaciago, Italia non è Paese per giovani nemmeno nel calcio - "L'Italia non è un paese per giovani, e il calcio non fa eccezione": così all'ANSA il direttore di Tuttosport Guido Vaciago al termine dell'evento Golden Boy andato in scena oggi a Solomeo. Riporta ansa.it