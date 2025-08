Il Bruco non molla Jonatan | Il rapporto resta saldo Tittia Gingillo e Brigante? Non tutti possono venire

di Laura Valdesi SIENA Capitano del Bruco Federico Cappannoli, a mente fredda, quale insegnamento utile per agosto ha tratto dal Palio di Provenzano? "Da imparare c’è sempre. Da tutto. Chiaro che uno fa tesoro delle cose venute bene e cerca di evitare quelle riuscite meno bene. Qualcosa di nuovo nello zaino ce l’ho. Sensazioni, valutazioni, che uno è giusto tenga per sé". Sul fronte fantini, Contrade, strategie. "Sia valutazioni sul mondo dei fantini e delle Contrade, sia sul nostro operato perché un capitano che tiene a ciò che fa compie sempre un’autoanalisi per capire cosa è meglio e peggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

