La bellezza della natura, un luogo da favola, una location ideale per un brano di successo. Nel 2020 Triuggio è stata scelta da Luciano Ligabue per girare il video di una sua canzone. Il titolo dice molto: si tratta di “ La ragazza dei tuoi sogni ”, una delle canzoni piĂą ascoltata in Italia quell’anno. Canzone non nuova. Ligabue l’aveva giĂ pronta per inserirla in un album del 2005. Aveva deciso all’ultimo momento di scartarla perchĂ© poco convinto. I suoi biografi raccontano che non apprezzava gli arrangiamenti. Ha avuto poi modo di riflettere e di lavorare su questo brano durante i primi mesi dell’emergenza Covid finchĂ©, a fine primavera, ha deciso che i tempi erano maturi per farla conoscere al grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il bosco del Chignolo e quel video di Ligabue