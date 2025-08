Il bambino ha il passaporto scaduto i genitori lo lasciano in aeroporto e partono lo stesso

Una storia a dir poco incredibile quella che arriva dalla Spagna: un bambino di soli 10 anni è stato lasciato da solo all'aeroporto di Barcellona. Il piccolo aveva il passaporto scaduto, dunque non poteva salire sull'aereo, ma i genitori non intendevano perdere il volo, così sono partiti comunque. Il caso, che ha indignato la popolazione locale, ha ormai varcato i confini nazionali, generando sconcerto. A raccontare la vicenda è stata una coordinatrice del traffico aereo, che ha pubblicato un video su TikTok. Il filmato ha raggiunto in breve tempo le 300mila visualizzazioni. La donna ha spiegato che l'evento si è verificato alcuni giorni fa all' aeroporto di Barcellona El Prat. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il bambino ha il passaporto scaduto, i genitori lo lasciano in aeroporto e partono lo stesso

