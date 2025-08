Ieri in Campania | l’addio a Giosuè De Vito tra lacrime e rombi delle moto

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 2 agosto 2025. Avellino – Una colonna di motociclette attraversa in silenzio il quartiere di Valle. Ma è un silenzio solo apparente: sotto i caschi, tra le lacrime, c’è un rombo che dice tutto. È il battito spezzato di una comunità che saluta Giosuè De Vito, il ragazzo di vent’anni diventato simbolo di passione e coraggio, volato via troppo presto. (LEGGI QUI) Benevento – “La diffida ha poco senso. La società è lì dentro senza alcun tipo di autorizzazione. O si revoca l’affidamento provvisorio o ci troviamo degli abusivi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: l’addio a Giosuè De Vito tra lacrime e rombi delle moto

In questa notizia si parla di: campania - vito - lacrime - addio

Valle piange Giosue’ De Vito: l’ultimo saluto tra lacrime, moto e palloncini bianchi; Ieri in Campania: l’addio a Giosuè De Vito tra lacrime e rombi delle moto; CELLOLE IN LACRIME - Addio Alfredo, angelo a soli 17 anni: due comunità in preghiera per le altre tre vittime dello schianto.

Immobile re senza Europa: addio in lacrime al Toro - Ora per i granata sarà ancora più difficile trattenere il capocannoniere del. Da calciomercato.com