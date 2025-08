Icardi vittima di un fatto tremendo un suo video intimo è finito online | denuncia a Wanda Nara

Icardi, nuovamente nella bufera a causa di un suo video intimo finito online, denuncia l’ex moglie Wanda Nara. Ecco tutta la verità! Leggi anche: La situazione di Wanda Nara e Mauro Icardi è disastrosa: lei fa delle dichiarazioni shock, ecco cosa ha detto Mauro Icardi è stato al centro di una spiacevole vicenda dopo che un suo video intimo è finito online. La modella uruguaiana Natasha Rey aveva inizialmente dichiarato che Icardi le avesse inviato contenuti compromettenti. Icardi ha prontamente smentito, sostenendo che fosse stata la Rey a contattarlo e a inviargli video privati, accusandola di cercare fama a sue spese. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Icardi vittima di un fatto tremendo, un suo video intimo è finito online: denuncia a Wanda Nara

