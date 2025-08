Icardi si vendica per il video hard | il gesto contro Wanda Nara

Lo scontro senza esclusione di colpi fra Mauro Icardi e Wanda Nara prosegue. Dopo la pubblicazione sul web del video hot con protagonista il calciatore, quest'ultimo ha fatto la sua contromossa, disfacendosi di tutti i beni di lusso dell'ex moglie rimasti nella casa di Istanbul. Stando al giornalista argentino Pepe Ochoa, che sta seguendo l'intricata vicenda, l'attaccante del Galatasaray avrebbe dato via borse, scarpe e abiti di lusso di proprietĂ di Wanda Nara. Intervenuto nel corso della trasmissione Sálvese quien Pueda, il giornalista ha spiegato che tutto sarebbe stato regalato a due associazioni turche.

