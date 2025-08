Ibiza Altea sulla morte del fidanzato | Sono passati cinque anni non l'ho superata A volte gli parlo

Ibiza Altea su Instagram ha parlato della morte del suo fidanzato, padre di suo figlio, avvenuta cinque anni fa. Perse la vita in un incidente stradale e da allora la modella ha dovuto crescere il figlio, Angel Gabriel, nato sei mesi prima, da sola. "Non l'ho superata, sono andata avanti per mio figlio", le parole tra le stories. 🔗 Leggi su Fanpage.it